  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Ведет за собой команду уровня Топ-6 на Западе». Дэнни Грин призвал выбрать Нормана Пауэлла в число резервистов на Матч звезд
8

«Ведет за собой команду уровня Топ-6 на Западе». Дэнни Грин призвал выбрать Нормана Пауэлла в число резервистов на Матч звезд

Дэнни Грин считает, что Норман Пауэлл должен ехать на Матч звезд в этом году.

«Норман Пауэлл показывает высокий уровень с тех пор, как попал в лигу. Он уже давно на стабильном уровне набирает очки. Это уже 10-й сезон, когда мы наблюдаем подобное, это серьезно, и он заслуживает того, чтобы быть резервным игроком на Матче всех звезд в этом сезоне.

Мы все видели статистику. «Клипперс» входят в шестерку лучших на Западе – никто этого не ожидал, а у Пауэлла показатели лучше, чем у Леброна Джеймса, Донована Митчелла и Стефена Карри.

Все это стартовые игроки Матча всех звезд. Он набирает в среднем больше очков, чем все трое, его команда превосходит «Лейкерс» и «Уорриорз». Они даже близко не приближаются к тому, что сделали «Клипперс».

У них еще есть Джеймс Харден и Ивица Зубац, есть другие элементы, но именно Пауэлл лидирует у калифорнийцев по набранным очках, ведет за собой команду, которая занимает место в Топ-6 на Западе. Лично мне это представляется очевидным: резерв Матча звезд, а если бы выбирал я, то он был бы и в стартовой пятерке», – заявил бывший игрок НБА в эфире ESPN.

Пауэлл в среднем набирает 23,7 очка, 3,4 подбора, 2,2 передачи и 1,4 перехвата за матч, реализуя 49% с игры и 43,3% трехочковых.

«Клипперс» предрекали крушение после ухода Джорджа и при травмах Кавая. Но спасает сезон неожиданный герой

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoДэнни Грин
logoКлипперс
logoМатч всех звезд НБА
logoНорман Пауэлл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Клипперс» предрекали крушение после ухода Джорджа и при травмах Кавая. Но спасает сезон неожиданный герой
1522 января, 15:55
Чендлер Парсонс: «Норман Пауэлл – лучший игрок «Клипперс»
620 января, 17:30
Остин Ривз об игре на новой арене «Клипперс»: «Слышал, что это очень крутое место»
219 января, 10:44
29 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать 13-ю победу подряд
73 января, 09:42Видео
Рекомендуем
Главные новости
Паоло Банкеро и Франц Вагнер набрали 64 очка на двоих и помогли «Орландо» прервать серию из 5 поражений
8 минут назадВидео
Колено Стефа Карри идет на поправку, разыгрывающий испытывает проблемы с большим пальцем правой руки
33 минуты назад
Дрю Юбэнкс был удален из-за неспортивного фола 2-й степени после стычек в матче «Юта» – «Мемфис»
143 минуты назадВидео
НБА. «Индиана» разгромила «Сан-Антонио» во второй встрече в Париже, 36 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт» и другие результаты
15748 минут назад
Бронни Джеймс обновил рекорд карьеры, набрав 31 очко в матче G-лиги против фарм-клуба «Портленда»
2сегодня, 05:59Видео
NCAA. 15+5+7 Егора Демина помогли «Кугарс» крупно обыграть «Беаркэтс» (80:52)
1сегодня, 05:40
Кевин Дюрэнт о 15-м вызове на Матч всех звезд: «Многие люди вложили свое время, чтобы помочь мне добиться этого. Благодарен им за это»
сегодня, 05:36
Болельщики «Клипперс» отсчитывали время на штрафные броски Янниса Адетокумбо с помощью плакатов
3сегодня, 05:16Видео
Энтони Эдвардс недавно обращался к Майклу Джордану за советом по игре против сдваиваний
7сегодня, 04:59
«Нетс» вывели из обращения номер «15» в честь Винса Картера
2сегодня, 04:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Жирона» нанесла поражение «Уникахе», «Валенсия» обыграла «Манресу» и другие результаты
вчера, 22:10
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Сен-Кантену», «Бурк» выиграл у «Нантера» и другие результаты
вчера, 21:46
Чемпионат Италии. «Брешия» в гостях разгромила «Варезе», «Тревизо» проиграл «Наполи» и другие результаты
вчера, 21:00
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» победил «Промитеас» и продлил серию до 16-0, «Перистери» выиграл у «Ариса»
вчера, 20:57
Адриатическая лига. «Задар» победил «Студентски центар», «Борац Чачак» принимает ФМП
вчера, 20:31Live
Чемпионат Турции. «Каршияка» уступила «Бахчешехиру», «Бешикташ» был сильнее «Тофаша» и другие результаты
вчера, 20:29
«Даллас» надеется на возвращение Луки Дончич до Матча всех звезд
вчера, 19:45
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Было непросто после трех выездных игр, но смогли правильно включиться»
вчера, 19:16
Митч Джонсон: «Джеди Осман был очень полезен в «Сан-Антонио» в прошлом сезоне»
1вчера, 16:35
Карсен Эдвардс признан MVP 23-го тура Евролиги
вчера, 14:51
Рекомендуем