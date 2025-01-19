Кайри Ирвинг о своем обмене для «Далласа»: «Лучшая сделка в нашем бизнесе»
Кайри Ирвинг не упустил возможности поддеть бывший клуб.
Разыгрывающий был обменян из «Бруклина» в феврале 2023 года. «Даллас» не смог выйти в плей-офф в том же году, но в следующем сезоне добрался до финала.
В последнем матче этого сезона «Даллас», под предводительством Ирвинга, обыграли фаворитов Западной конференции – «Оклахому» (106:98).
«Это была лучшая сделка в нашем бизнесе, детка. Мы выиграли в том обмене!
Получили куда больше выгоды. А я считался дефектным товаром», – заявил по поводу своего перехода Ирвинг.
Защитник набирает 23,9 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи в среднем в 32 матчах этого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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