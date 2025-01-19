Кайри Ирвинг о своем обмене для «Далласа»: «Лучшая сделка в нашем бизнесе»

Кайри Ирвинг не упустил возможности поддеть бывший клуб.

Разыгрывающий был обменян из «Бруклина» в феврале 2023 года. «Даллас» не смог выйти в плей-офф в том же году, но в следующем сезоне добрался до финала.

В последнем матче этого сезона «Даллас», под предводительством Ирвинга, обыграли фаворитов Западной конференции – «Оклахому» (106:98).

«Это была лучшая сделка в нашем бизнесе, детка. Мы выиграли в том обмене!

Получили куда больше выгоды. А я считался дефектным товаром», – заявил по поводу своего перехода Ирвинг.

Защитник набирает 23,9 очка, 4,6 подбора и 4,8 передачи в среднем в 32 матчах этого сезона.