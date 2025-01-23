Джейден Макдэниэлс обновил рекорд карьеры (27 очков) в победной игре с «Далласом»
Джейден Макдэниэлс помог «Миннесоте» победить в Далласе.
24-летний форвард набрал рекордные для себя 27 очков, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных. Макдэниэлс также сделал 8 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота. Реализованный форвардом штрафной бросок за 3 секунды до конца встречи довел преимущество команды до «+4» и не позволил «Далласу» побороться за овертайм.
«Тимбервулвз» взяли верх в гостях со счетом 115:114.
Кайри Ирвинг (36 + 9 передач) и Пи Джей Вашингтон (30 + 7 подборов) набрали 66 очков на двоих, но этого не хватило для победы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем