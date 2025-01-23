Джейден Макдэниэлс обновил рекорд карьеры (27 очков) в победной игре с «Далласом»

Джейден Макдэниэлс помог «Миннесоте» победить в Далласе.

24-летний форвард набрал рекордные для себя 27 очков, реализовав 10 из 18 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных. Макдэниэлс также сделал 8 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота. Реализованный форвардом штрафной бросок за 3 секунды до конца встречи довел преимущество команды до «+4» и не позволил «Далласу » побороться за овертайм.

«Тимбервулвз» взяли верх в гостях со счетом 115:114.

Кайри Ирвинг (36 + 9 передач) и Пи Джей Вашингтон (30 + 7 подборов) набрали 66 очков на двоих, но этого не хватило для победы.