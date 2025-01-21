Кайри Ирвинг поддержал Ламело Болла: «Хочу увидеть, как он ответит сомневающимся и скептикам»

Кайри Ирвинг произнес слова поддержки в адрес Ламело Болла.

В понедельник «Даллас» Ирвинга уступил «Шарлотт» Болла со счетом 105:110.

«Рад, что он здоров по ходу этого сезона и может показать миру, кем является. У него хорошая родословная. Он из семьи, в которой есть и другие профессионалы, Лонзо ему сильно помог, игры против Лианджело. У них сплоченная банда, это способствовало тому, что он был таким уверенным в себе молодым игроком, когда выходил против старших парней. Братья дали ему хорошую школу в этом смысле, закалили его.

Рад за Ламело, надеюсь, он продолжит добиваться успеха, хотя лучше не делать этого в матчах против нас. Я хочу увидеть, как этот молодой парень продолжит раскрывать свой потенциал и ответит многим сомневающимся и скептикам, которые говорят: «Он не способен победить», – произнес игрок «Мэверикс».