Джимми Батлер сыграет в понедельник в матче против «Орландо»
Джимми Батлер вернется в состав «Майами» в матче против «Орландо».
«Хит» официально включил Джимми Батлера в список игроков, готовых принять участие в матче в понедельник.
Батлер отбыл двухматчевую дисквалификацию «за постоянное несоблюдение правил команды, неподчинение и поведение, наносящее ущерб команде».
Форвард «Хит» в этом месяце пропустил из-за дисквалификации в общей сложности девять матчей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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