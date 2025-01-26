Джимми Батлер сыграет в понедельник в матче против «Орландо»

Джимми Батлер вернется в состав «Майами» в матче против «Орландо».

«Хит» официально включил Джимми Батлера в список игроков, готовых принять участие в матче в понедельник.

Батлер отбыл двухматчевую дисквалификацию «за постоянное несоблюдение правил команды, неподчинение и поведение, наносящее ущерб команде».

Форвард «Хит» в этом месяце пропустил из-за дисквалификации в общей сложности девять матчей.