Джимми Батлер: «Нет никаких срочных новостей. Я знаю, что вы все на это надеетесь»

Джимми Батлер, как ожидается вернется в состав «Майами» в понедельник.

«Нет никаких срочных новостей. Я знаю, что вы все на это надеетесь. Мы здесь просто, чтобы повеселиться и устроить шоу», – сказал форвард «Майами » в коротком обращении к зрителям в Reserve Club Miami.

Ожидается, что Батлер вернется в состав «Хит» в матче против «Орландо » в понедельник после двухматчевой дисквалификации, которая заканчилась после сегодняшней игры с «Бруклином» (106:97).