Джимми Батлер: «Нет никаких срочных новостей. Я знаю, что вы все на это надеетесь»
Джимми Батлер, как ожидается вернется в состав «Майами» в понедельник.
«Нет никаких срочных новостей. Я знаю, что вы все на это надеетесь. Мы здесь просто, чтобы повеселиться и устроить шоу», – сказал форвард «Майами» в коротком обращении к зрителям в Reserve Club Miami.
Ожидается, что Батлер вернется в состав «Хит» в матче против «Орландо» в понедельник после двухматчевой дисквалификации, которая заканчилась после сегодняшней игры с «Бруклином» (106:97).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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