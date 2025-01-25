У Джимми Батлера произошел конфликт в падел-клубе в Майами
Джимми Батлер устроил скандал в падел-клубе.
Звездный форвард «Хит» был замечен в падел-клубе «Reserve Padel Club» в Майами. Судя по видео, которое появилось в сети, у Батлера произошел конфликт с кем-то из посетителей или сотрудников клуба.
Инцидент случился на фоне слухов о возможном обмене Батлера из «Майами» в другую команду.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт ONLY in DADE в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем