У Джимми Батлера произошел конфликт в падел-клубе в Майами

Джимми Батлер устроил скандал в падел-клубе.

Звездный форвард «Хит» был замечен в падел-клубе «Reserve Padel Club» в Майами. Судя по видео, которое появилось в сети, у Батлера произошел конфликт с кем-то из посетителей или сотрудников клуба.

Инцидент случился на фоне слухов о возможном обмене Батлера из «Майами » в другую команду.