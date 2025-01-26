Джейсон Уитлок – Шакилу О’Нилу: «Ты был бы претендентом на звание величайшего игрока в истории, если бы не относился к игре как Джимми Батлер»

Джейсон Уитлок раскритиковал Шакила О’Нила за поддержку Джимми Батлера.

«То же самое случилось с тобой в конце твоей карьеры в «Лейкерс ». Кобе начал сомневаться в твоем усердии, и все были немного разочарованы.

И Шак, ты понимаешь, что ты был бы претендентом на звание величайшего игрока в истории, если бы не относился к игре как Джимми Батлер. Так что я цену, что ты отстаиваешь позицию Джимми Батлера и остаешься тем, кто ты есть как игрок. Но давай взвесим цену этого», – сказал известный спортивный обозреватель.