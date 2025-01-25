«Майами» заинтересован в приобретении Брюса Брауна. «Торонто» хочет участвовать в сделке по Джимми Батлеру
«Рэпторс» дали понять командам, что они заинтересованы в участии в сделках в качестве посредника. В частности, канадский клуб хотел бы принять участие в многосторонней сделке, в которой «Майами» обменяет Джимми Батлера.
«Они хотят участвовать в любой сделке с Джимми Батлером», — сказал генеральный менеджер одного из клубов инсайдеру Джейку Фишеру из The Stein Line.
Сообщается, что «Рэпторс» предлагают Брюса Брауна и его истекающий контракт на 23 миллиона долларов. «Торонто» вряд ли сохранит Брауна после этого сезона. Это делает его контракт привлекательным активом для обмена.
Согласно источникам, «Майами» заинтересован в приобретении Брауна. Опытный защитник играл за университет Майами. «Хит» по-прежнему сосредоточен на выходе в плей-офф 2025 года, но не хочет добавлять долгосрочные контракты в платежу.
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