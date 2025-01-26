Владелец «Филадельфии»: «Мы по-прежнему очень довольны Джоэлом Эмбиидом. Он – боец»
Владелец «Сиксерс» заявил, что клуб очень доволен Джоэлом Эмбиидом.
«Мы по-прежнему очень довольны Джоэлом. Он – боец. Я видел это. Он боролся, несмотря на множество травм.
Вы помните, когда мы начинали, в его первые два сезона он вообще не играл. Потом, на третий год, он сыграл 30 с лишним матчей. А потом он преодолел все это и стал MVP.
Он борется прямо сейчас, и мы боремся. Я надеюсь и уверен, что мы справимся», – сказал мажоритарный владелец «Филадельфии» Джош Харрис.
Центровой «Сиксерс» сыграл всего в 13 матчах в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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