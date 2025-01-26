Пол Джордж не доиграл матч против «Чикаго» из-за травмы левого мизинца
Пол Джордж получил очередную травму.
Форвард «Филадельфии» отыграл 13 минут в победном (109:97) матче против «Чикаго» и не вышел на вторую половину из-за полученной травмы левого мизинца.
На его счету 9 очков при 3 точных из 6 бросков с игры.
«Сиксерс» проводили матч без центровых Джоэла Эмбиида (колено) и Андре Драммонда (ступня) и форвардов Калеба Мартина и Кеньона Мартина.
В состав вернулся разыгрывающий Кайл Лаури.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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