«Торонто» готов обменять Брюса Брауна, Келли Олиника, Дэвиона Митчелла и Криса Буше на пики 2-го раунда

«Рэпторс» выставили на рынок обменов четырех игроков.

Канадский клуб готов отдать Брюса Брауна , Келли Олиника , Дэвиона Митчелла и Криса Буше в обмен на драфт-пики второго раунда, сообщает SportsNet.

Ранее также сообщалось, что «Рэпторс» хотят выступить в роли посредника в многосторонней сделке по Джимми Батлеру («Майами»). «Майами» заинтересован в приобретении Брауна.