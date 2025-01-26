«Торонто» готов обменять Брюса Брауна, Келли Олиника, Дэвиона Митчелла и Криса Буше на пики 2-го раунда
«Рэпторс» выставили на рынок обменов четырех игроков.
Канадский клуб готов отдать Брюса Брауна, Келли Олиника, Дэвиона Митчелла и Криса Буше в обмен на драфт-пики второго раунда, сообщает SportsNet.
Ранее также сообщалось, что «Рэпторс» хотят выступить в роли посредника в многосторонней сделке по Джимми Батлеру («Майами»). «Майами» заинтересован в приобретении Брауна.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SportsNet
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