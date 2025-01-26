«Нетс» вывели из обращения номер «15» в честь Винса Картера
«Бруклин» провел церемонию в честь Винса Картера.
Номер «15» члена Зала славы имени Нейсмита был выведен из обращения в перерыве матча против «Майами».
«Здесь для меня началась новая жизнь.
Было странно, в «Торонто» мяч просто давали мне, и я доносил его до корзины. Был не против выкладываться ради этого. Но знал только такой тип игры.
Здесь же я встретился с Джейсоном Киддом, который облегчал мне игру», – поделился воспоминаниями знаменитый баскетболист.
Картер набирал 23,6 очка, 5,8 подбора и 4,7 передачи во время игры за «Нетс» и трижды ездил на Матч всех звезд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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