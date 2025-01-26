«Нетс» вывели из обращения номер «15» в честь Винса Картера

«Бруклин» провел церемонию в честь Винса Картера.

Номер «15» члена Зала славы имени Нейсмита был выведен из обращения в перерыве матча против «Майами».

«Здесь для меня началась новая жизнь.

Было странно, в «Торонто» мяч просто давали мне, и я доносил его до корзины. Был не против выкладываться ради этого. Но знал только такой тип игры.

Здесь же я встретился с Джейсоном Киддом, который облегчал мне игру», – поделился воспоминаниями знаменитый баскетболист.

Картер набирал 23,6 очка, 5,8 подбора и 4,7 передачи во время игры за «Нетс» и трижды ездил на Матч всех звезд.