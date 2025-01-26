Скип Бэйлесс: «Леброн Джеймс в 40 лет лучше, чем Стеф Карри в 36»
Скип Бэйлесс посмеялся над Стефеном Карри после поражения от «Лейкерс».
«Черт возьми, какой поразительно нетипичный вечер для Стефа Карри, который всегда зажигает против «Лейкерс». 4 из 17!? Не набрал ни одного очка во 2-й половине, а «Дабс» опустились ниже 50%.
Леброн в 40 лет лучше, чем Стеф в 36», – написал эксперт в соцсети.
В субботу «Уорриорз» проиграли «Лейкерс» со счетом 108:118. Карри набрал 13 очков и сделал 9 передач, реализовав 4 из 17 с игры.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Скипа Бэйлесса в соцсети X
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