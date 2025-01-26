Скип Бэйлесс: «Леброн Джеймс в 40 лет лучше, чем Стеф Карри в 36»

Скип Бэйлесс посмеялся над Стефеном Карри после поражения от «Лейкерс».

«Черт возьми, какой поразительно нетипичный вечер для Стефа Карри , который всегда зажигает против «Лейкерс». 4 из 17!? Не набрал ни одного очка во 2-й половине, а «Дабс» опустились ниже 50%.

Леброн в 40 лет лучше, чем Стеф в 36», – написал эксперт в соцсети.

В субботу «Уорриорз» проиграли «Лейкерс » со счетом 108:118. Карри набрал 13 очков и сделал 9 передач, реализовав 4 из 17 с игры.