Стеф Карри после матча передал Джей Джей Редику две майки для сыновей, чтобы пополнить утраченную в пожаре коллекцию
Сыновья Джей Джей Редика получили презенты от Стефа Карри.
Главный тренер «Лейкерс» рассказывал о потере части имущества в результате пожаров в Лос-Анджелесе, в число утерянного попала коллекция его сыновей с памятными вещами с подкастов. Ранее комплектами формы поделились Крис Пол и Виктор Вембаньяма.
После гостевого матча «Лейкерс» с «Голден Стэйт» (118:108) охранник Стефа Карри передал Редику два комплекта формы для пополнения коллекции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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