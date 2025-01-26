Стеф Карри после матча передал Джей Джей Редику две майки для сыновей, чтобы пополнить утраченную в пожаре коллекцию

Сыновья Джей Джей Редика получили презенты от Стефа Карри.

Главный тренер «Лейкерс » рассказывал о потере части имущества в результате пожаров в Лос-Анджелесе, в число утерянного попала коллекция его сыновей с памятными вещами с подкастов. Ранее комплектами формы поделились Крис Пол и Виктор Вембаньяма.

После гостевого матча «Лейкерс» с «Голден Стэйт » (118:108) охранник Стефа Карри передал Редику два комплекта формы для пополнения коллекции.