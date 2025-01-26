Кендрик Перкинс: «Стеф Карри – единственная суперзвезда в лиге без настоящего 2-го номера»

Кендрик Перкинс обрисовал проблему «Уорриорз».

«Голден Стэйт » уступил «Лейкерс » в матче с участием суперзвезд Стефа Карри и Леброна Джеймс.

«Они оба входят в Топ-10 всех времен, оба хотят побеждать. Но Стеф Карри – единственная суперзвезда в лиге, у которой нет настоящего 2-го номера.

У Леброна Джеймса он есть. У Кевина Дюрэнта есть. У Николы Йокича есть», – рассудил эксперт ESPN.

«В этом есть и его вина. Он слишком податлив в сотрудничестве с клубом. Не хочу никого критиковать. Он не приносит организации головную боль и проблемы. В отличие от Леброна, который постоянно это делает, требуя усиления», – добавил Стивен Эй Смит .