Колено Стефа Карри идет на поправку, разыгрывающий испытывает проблемы с большим пальцем правой руки
Стеф Карри прокомментировал статус своих травм.
«Колено идет на поправку. Все еще нужно заниматься профилактикой, но все идет по плану, оно хорошо работает и реагирует на лечение. Если все будет продолжаться в таком ключе, меня это устраивает.
Проблемы с большим пальцем – это отстой, но они не могут служить оправданием для наших неудач. Забросил 8 из 8 трехочковых уже в таком положении. Это беспокоит меня уже некоторое время. Одна из тех проблем, от которой практически удается избавиться, но потом снова получаешь удар. Я с этим справлюсь, это не должно меня слишком сильно волновать и повлиять на игру», – поделился разыгрывающий на пресс-конференции.
«Голден Стэйт» уступил «Лейкерс» (108:118), Карри набрал 13 очков и 9 передач, реализовав 4 из 17 бросков с игры и 2 из 9 трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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