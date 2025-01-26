Колено Стефа Карри идет на поправку, разыгрывающий испытывает проблемы с большим пальцем правой руки

Стеф Карри прокомментировал статус своих травм.

«Колено идет на поправку. Все еще нужно заниматься профилактикой, но все идет по плану, оно хорошо работает и реагирует на лечение. Если все будет продолжаться в таком ключе, меня это устраивает.

Проблемы с большим пальцем – это отстой, но они не могут служить оправданием для наших неудач. Забросил 8 из 8 трехочковых уже в таком положении. Это беспокоит меня уже некоторое время. Одна из тех проблем, от которой практически удается избавиться, но потом снова получаешь удар. Я с этим справлюсь, это не должно меня слишком сильно волновать и повлиять на игру», – поделился разыгрывающий на пресс-конференции.

«Голден Стэйт » уступил «Лейкерс » (108:118), Карри набрал 13 очков и 9 передач, реализовав 4 из 17 бросков с игры и 2 из 9 трехочковых.