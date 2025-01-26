Джонатан Куминга далек от возвращения в строй

Джонатан Куминга продолжает восстанавливаться после травмы.

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, форвард еще далек от возвращения в строй.

Куминга пропустил уже три недели из-за сильного растяжения связок правого голеностопного сустава. Форвард возобновил тренировки, но не делает ничего, кроме стационарных бросков.