Джонатан Куминга далек от возвращения в строй
Джонатан Куминга продолжает восстанавливаться после травмы.
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, форвард еще далек от возвращения в строй.
Куминга пропустил уже три недели из-за сильного растяжения связок правого голеностопного сустава. Форвард возобновил тренировки, но не делает ничего, кроме стационарных бросков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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