Джонатан Куминга успешно восстанавливается после растяжения связок
«Уорриорз» довольны темпами восстановления Джонатана Куминги .
Форвард успешно восстанавливается после растяжения связок правого голеностопного сустава. На этой неделе он перестал использовать защитный ботинок.
Сообщалось, что Куминга пропустит как минимум 3 недели из-за сильного растяжения. Этот срок может незначительно сократиться.
Куминга получил травму в матче с «Мемфисом» 4 января.
22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 16,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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