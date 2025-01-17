Джонатан Куминга успешно восстанавливается после растяжения связок

«Уорриорз» довольны темпами восстановления Джонатана Куминги .

Форвард успешно восстанавливается после растяжения связок правого голеностопного сустава. На этой неделе он перестал использовать защитный ботинок.

Сообщалось, что Куминга пропустит как минимум 3 недели из-за сильного растяжения. Этот срок может незначительно сократиться.

Куминга получил травму в матче с «Мемфисом» 4 января.

22-летний баскетболист в этом сезоне набирает 16,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.