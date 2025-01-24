Пэйтон, Луни, Шредер и Хилд – наиболее вероятные кандидаты на обмен в «Уорриорз» (Энтони Слэйтер)

Инсайдер Энтони Слэйтер назвал игроков «Уорриорз», которые могут сменить команду.

Как рассказал журналист The Athletic, Гэри Пэйтон , Кевон Луни , Деннис Шредер и Бадди Хилд – наиболее вероятные кандидаты на обмен в составе «Голден Стэйт ».

Имеющий истекающий контракт Шредер может быть обменян, несмотря на то, что «Уорриорз» заполучили игрока в сделке с «Нетс» в декабре.

По словам Слэйтера, «Голден Стэйт» хочет сохранить 22-летнего форварда Джонатана Кумингу.

Калифорнийцы не собираются расставаться с перспективным баскетболистом в сделке, которая сделает команду лучше лишь на коротком этапе. Дрэймонд Грин ранее советовал офису не обменивать Кумингу в потенциальном трейде с «Ютой» по Лаури Маркканену.