Пэйтон, Луни, Шредер и Хилд – наиболее вероятные кандидаты на обмен в «Уорриорз» (Энтони Слэйтер)
Инсайдер Энтони Слэйтер назвал игроков «Уорриорз», которые могут сменить команду.
Как рассказал журналист The Athletic, Гэри Пэйтон, Кевон Луни, Деннис Шредер и Бадди Хилд – наиболее вероятные кандидаты на обмен в составе «Голден Стэйт».
Имеющий истекающий контракт Шредер может быть обменян, несмотря на то, что «Уорриорз» заполучили игрока в сделке с «Нетс» в декабре.
По словам Слэйтера, «Голден Стэйт» хочет сохранить 22-летнего форварда Джонатана Кумингу.
Калифорнийцы не собираются расставаться с перспективным баскетболистом в сделке, которая сделает команду лучше лишь на коротком этапе. Дрэймонд Грин ранее советовал офису не обменивать Кумингу в потенциальном трейде с «Ютой» по Лаури Маркканену.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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