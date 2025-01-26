«Руи реально хорош!». «Лейкерс» вряд ли будут обменивать Хатимуру в ближайшее время

«Лейкерс» высоко оценивают Руи Хатимуру.

Форвард набирает 12,2 очка и 5,3 подбора в среднем в этом сезоне, реализуя 41% бросков из-за дуги.

«Общался с источником из «Лейкерс» о возможном обмене, в котором должен был быть задействован Руи Хатимура в качестве исходящего актива. И он сразу отреагировал: «Ну даже не знаю, Руи реально хорош!» – рассказал инсайдер Дэн Войке.

По его информации, организация считает Хатимуру ценным членом команды. Форвард вряд ли будет использован в обмене в ближайшее время.