«Руи реально хорош!». «Лейкерс» вряд ли будут обменивать Хатимуру в ближайшее время
«Лейкерс» высоко оценивают Руи Хатимуру.
Форвард набирает 12,2 очка и 5,3 подбора в среднем в этом сезоне, реализуя 41% бросков из-за дуги.
«Общался с источником из «Лейкерс» о возможном обмене, в котором должен был быть задействован Руи Хатимура в качестве исходящего актива. И он сразу отреагировал: «Ну даже не знаю, Руи реально хорош!» – рассказал инсайдер Дэн Войке.
По его информации, организация считает Хатимуру ценным членом команды. Форвард вряд ли будет использован в обмене в ближайшее время.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube инсайдера Йована Бухи
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