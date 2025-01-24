19

«Лейкерс» заинтересованы в Уокере Кесслере, но «Юта» запрашивает высокую цену

«Лейкерс» не удается договориться с «Джаз» по обмену молодого центрового.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, калифорнийцы заинтересованы в Уокере Кесслере, но «Юта» всякий раз запрашивает «очень высокую цену».

Кесслер набирает в среднем 11,3 очка и 11,5 подбора при 73% реализации 2-очковых бросков.

«Офис «Лейкерс» делает все возможное, но для осуществления сделки требуется воля двух команд», – отмечает журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети pick up hoop
возможные переходы
logoЛейкерс
Шэмс Чарания
logoЮта
logoУокер Кесслер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Лейкерс» готовы обменять три пика первого раунда»
1926 декабря 2024, 17:48
«Юта» не рассматривает возможность обмена Уокера Кесслера
310 декабря 2024, 18:21
«Юта» ждет высокой компенсации в потенциальном обмене Уокера Кесслера
86 декабря 2024, 15:34
Шэмс Чарания: «Лейкерс» активно ищут бигмена»
1519 ноября 2024, 18:40
Рекомендуем
Главные новости
«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
18 минут назад
«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
34 минуты назад
Один из создателей династии «Уорриорз» Боб Майерс может получить роль в офисе «Сиксерс» (Билл Симмонс)
556 минут назад
Никола Вучевич является одной из главных целей «Лейкерс» перед дедлайном (Бретт Сигел)
8сегодня, 08:00
Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
1сегодня, 07:43
Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
сегодня, 07:30
НБА. «Филадельфия» победила «Кливленд», «Мемфис» взял верх над «Новым Орлеаном»
22сегодня, 07:20
Джей Джей Редик о давлении со стороны Леброна и Дэвиса по усилению: «Никакой реакции. Мы все хотим победить, но совершать сделки не так просто»
12сегодня, 07:16
Ив Мисси и Василие Мицич – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 07:02Видео
Бруну Фернанду стал игроком «Реала»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Промитеас» – «Панатинаикос», «Перистери» сыграет с «Арисом»
сегодня, 08:18
«Уралмаш» продал все билеты на матч Лиги ВТБ с ЦСКА
сегодня, 08:14
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Бахчешехир», «Бешикташ» – «Тофаш» и другие матчи
сегодня, 05:43
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» обыграл «Лимож»
вчера, 20:59
Карлос Алосен получил разрыв крестообразной связки второго колена
вчера, 20:50
Хавьер Паскуаль об игре с «Самарой»: «Мы серьезно отнеслись к этому матчу. Посмотрите на цифры»
вчера, 19:59
Владислав Коновалов: «Дали Карасеву почувствовать ритм, опытный игрок, который не прощает плохих действий в защите»
вчера, 19:29
«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
вчера, 19:22
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
вчера, 12:50
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
223 января, 19:32
Рекомендуем