«Лейкерс» заинтересованы в Уокере Кесслере, но «Юта» запрашивает высокую цену

«Лейкерс» не удается договориться с «Джаз» по обмену молодого центрового.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, калифорнийцы заинтересованы в Уокере Кесслере , но «Юта» всякий раз запрашивает «очень высокую цену».

Кесслер набирает в среднем 11,3 очка и 11,5 подбора при 73% реализации 2-очковых бросков.

«Офис «Лейкерс » делает все возможное, но для осуществления сделки требуется воля двух команд», – отмечает журналист.