«Лейкерс» заинтересованы в Уокере Кесслере, но «Юта» запрашивает высокую цену
«Лейкерс» не удается договориться с «Джаз» по обмену молодого центрового.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, калифорнийцы заинтересованы в Уокере Кесслере, но «Юта» всякий раз запрашивает «очень высокую цену».
Кесслер набирает в среднем 11,3 очка и 11,5 подбора при 73% реализации 2-очковых бросков.
«Офис «Лейкерс» делает все возможное, но для осуществления сделки требуется воля двух команд», – отмечает журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети pick up hoop
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