Премьер-лига. Женщины. МБА обыграла московское «Динамо»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
В московском дерби МБА обыграла «Динамо».
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МБА – Динамо Москва – 83:63 (23:20, 19:20, 18:10, 23:13)
МБА: Фролкина (20), Савукова (13), Коршакова (12).
ДИНАМО М: Федорова (14 + 10 подборов), Головченко, Паневина (обе – 14).
26 января. 16:00
Положение команд: УГМК – 19-1, МБА – 14-6, Ника – 13-7, Динамо Курск – 12-7, Надежда – 11-8, Енисей – 9-10, Динамо Новосибирск – 8-11, Самара – 7-12, Спарта энд К – 7-12, Нефтяник – 4-14, Динамо Москва – 2-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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