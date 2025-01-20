Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет УГМК, «Ника» встретится с МБА и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
Курское «Динамо» примет екатеринбургский УГМК, «Ника» в Сыктывкаре встретится со столичной МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Енисей
20 января. 15:00
Динамо Москва – Надежда
20 января. 16:00
Нефтяник – Спарта энд К
20 января. 16:00
Динамо Курск – УГМК
20 января. 19:00
Ника – МБА
20 января. 19:00
Положение команд: УГМК – 17-1, МБА – 13-5, Динамо Курск – 12-6, Ника – 12-6, Надежда – 10-8, Енисей – 9-9, Динамо Новосибирск – 7-11, Самара – 7-12, Спарта энд К – 6-12, Нефтяник – 4-13, Динамо Москва – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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