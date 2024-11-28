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Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Енисей», ЦСКА встретится с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Екатеринбургский «Уралмаш» сыграет с красноярским «Енисеем». Московский ЦСКА примет пермскую «Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-1, Зенит – 13-2, Локомотив-Кубань – 12-3, УНИКС – 11-4, Пари Нижний Новгород – 8-7, Уралмаш – 7-8, Автодор – 6-9, Парма – 6-9, Самара – 5-9, Енисей – 5-10, МБА-МАИ – 3-12, Астана – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЦСКА
logoЕнисей
logoСамара
logoАстана
результаты
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
logoПарма
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