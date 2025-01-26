Макси Клебер выбыл на длительный срок из-за перелома в правой ступне
Макси Клебер получил серьезную травму.
Форвард «Далласа» закончил матч с «Бостоном» (107:122) в третьей четверти. Рентген выявил перелом в правой ступне. Клебер выбыл на длительный срок. Форвард пройдет обследование через неделю, чтобы понять ход восстановления.
Несколькими днями ранее клуб лишился на 2-3 месяца центрового Дерека Лайвли с переломом правого голеностопа. Запасной центровой Дуайт Пауэлл пропустил уже 4 матча из-за рястяжения бедра, но может вернуться в процессе 5-матчевого выездного турне команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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