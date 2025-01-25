«Голден Стэйт» исключает возможность приобретения Джимми Батлера до дедлайна
«Уорриорз» не будут выменивать Джимми Батлера в этом сезоне.
«В течение нескольких недель сообщалось, что «Даллас» и «Хьюстон», два из предпочтительных вариантов Джимми, не заинтересованы в обмене в данный момент. Это останется в силе вплоть до дедлайна обменов.
То же самое можно сказать и о «Уорриорз». Они не будут пытаться заполучить Батлера, потому что у них нет желания обменивать Эндрю Уиггинса, сообщают многочисленные источники в лиге», — пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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