«Голден Стэйт» исключает возможность приобретения Джимми Батлера до дедлайна

«Уорриорз» не будут выменивать Джимми Батлера в этом сезоне.

«В течение нескольких недель сообщалось, что «Даллас» и «Хьюстон», два из предпочтительных вариантов Джимми, не заинтересованы в обмене в данный момент. Это останется в силе вплоть до дедлайна обменов.

То же самое можно сказать и о «Уорриорз». Они не будут пытаться заполучить Батлера, потому что у них нет желания обменивать Эндрю Уиггинса, сообщают многочисленные источники в лиге», — пишет журналист Clutch Points Бретт Сигел.