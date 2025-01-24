«Если что, его здесь не было. Он тренируется». Джимми Батлер посетил вечеринку сразу после отстранения на 2 матча

Джимми Батлер легко воспринял отстранение от матчей «Хит».

Форвард опоздал на рейс команды в Милуоки и был отстранен на 2 игры. Через несколько часов игрок появился на вечеринке, посвященной старту турнира по падел-теннису.

Один из приятелей Батлера комик Эндрю Шульц пошутил, подхватив микрофон: «Если кто-то спросит, его здесь не было, он тренировался в комплексе «Хит». Это был кто-то другой».

«Батлер был в хорошем настроении, болтал о спорте, общался с игроками в падел-теннис. Ему нравится этот вид спорта и его конкурентность», – сообщил один из посетителей вечеринки.

В пятницу форвард, по сообщениям из соцсетей, был замечен в Нью-Йорке в одной из своих кофеен. «Майами» проведет ближайший матч с «Бруклином», форвард пропустит его из-за отстранения.