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«Его лидерство и аура победителя окажут позитивное влияние». Джимми Батлер может стать целью «Мемфиса»

«Мемфис» может поучаствовать в переходе Джимми Батлера.

По информации ESPN, «Гриззлис» уже предварительно связывались с офисом «Хит».

Батлер обещал выйти на рынок свободных агентов этим летом, что укладывается в нужды команды. «Мемфис» может использовать форварда в качестве усиления на этот розыгрыш плей-офф и избавиться от ненужных контрактов.

Для уравнения зарплат могут быть использованы защитник Маркус Смарт (20 миллионов долларов) и Люк Кеннард (9 миллионов) и форвард Джон Кончар (6 миллионов).

По информации инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона, игроки «Мемфиса» положительно относятся к возможному приобретению Батлера.

«Его лидерство и аура победителя окажут положительное влияние», – сообщил обозревателю близкий к команде источник. Пакет за Батлера в этой сделке может включать в себя Смарта и новичка команды форварда Джейлена Уэллса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона
Джейлен Уэллс
logoМайами
logoДжимми Батлер
logoМаркус Смарт
logoЛюк Кеннард
logoМемфис
logoДжон Кончар
logoНБА
возможные переходы
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