«Его лидерство и аура победителя окажут позитивное влияние». Джимми Батлер может стать целью «Мемфиса»
По информации ESPN, «Гриззлис» уже предварительно связывались с офисом «Хит».
Батлер обещал выйти на рынок свободных агентов этим летом, что укладывается в нужды команды. «Мемфис» может использовать форварда в качестве усиления на этот розыгрыш плей-офф и избавиться от ненужных контрактов.
Для уравнения зарплат могут быть использованы защитник Маркус Смарт (20 миллионов долларов) и Люк Кеннард (9 миллионов) и форвард Джон Кончар (6 миллионов).
По информации инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона, игроки «Мемфиса» положительно относятся к возможному приобретению Батлера.
«Его лидерство и аура победителя окажут положительное влияние», – сообщил обозревателю близкий к команде источник. Пакет за Батлера в этой сделке может включать в себя Смарта и новичка команды форварда Джейлена Уэллса.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий