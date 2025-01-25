Эксперт Мэтт Бабкок: «Позиция Егора Демина на драфте упала с высокого лотерейного пика до низкого лотерейного пика»

Эксперт отметил, что прогнозируемое место Егора Демина на драфте немного упало.

«Я уверен, что он попадет на драфт НБА после одного сезона в NCAA , если этого захочет. Он доказал, что он талантливый парень. С нашей точки зрения — а я смотрю через призму НБА — он готов к НБА.

Его позиция на драфте упала с высокого лотерейного пика до низкого лотерейного пика», – сказал драфт-аналитик Мэтт Бабкок.

18-летний российский разыгрывающий выступает за университет Бригама Янга.