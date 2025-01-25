Леброн Джеймс может пропустить матч против «Голден Стэйт» из-за травмы стопы

Леброн Джеймс может пропустить сегодняшний матч против «Уорриорз».

Участие звездного форварда «Лейкерс » в матче против «Голден Стэйт » находится под вопросом. Джеймс испытывает проблемы с левой стопой.

Сегодня «Уорриорз», которые выпали из зоны плей-ин, примут на своей площадке «Лейкерс». Команда Джеймса выиграла два матча подряд и поднялась на 5-е место в конференции.