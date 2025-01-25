Леброн Джеймс может пропустить матч против «Голден Стэйт» из-за травмы стопы
Леброн Джеймс может пропустить сегодняшний матч против «Уорриорз».
Участие звездного форварда «Лейкерс» в матче против «Голден Стэйт» находится под вопросом. Джеймс испытывает проблемы с левой стопой.
Сегодня «Уорриорз», которые выпали из зоны плей-ин, примут на своей площадке «Лейкерс». Команда Джеймса выиграла два матча подряд и поднялась на 5-е место в конференции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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