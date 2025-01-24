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Стеф Карри, Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум лидируют по продажам маек в интернет-магазине НБА

Интернет-магазин НБА продает больше всего маек Стефа Карри.

Форма разыгрывающего «Голден Стэйт» стала самой популярной в третий раз подряд. На втором месте находится форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Форвард Джейсон Тейтум, ставший чемпионом НБА в составе «Бостона» в прошлом сезоне, занял 3-ю строчку.

Показатели приведены по результатам первой половины сезона-2024/25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Сommunications в сети X
logoГолден Стэйт
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoСтефен Карри
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