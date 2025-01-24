Стеф Карри, Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум лидируют по продажам маек в интернет-магазине НБА

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Форма разыгрывающего «Голден Стэйт » стала самой популярной в третий раз подряд. На втором месте находится форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс .

Форвард Джейсон Тейтум, ставший чемпионом НБА в составе «Бостона » в прошлом сезоне, занял 3-ю строчку.

Показатели приведены по результатам первой половины сезона-2024/25.