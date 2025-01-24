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Мэджик Джонсон: «Понравилось, как «Лейкерс» разбили «Бостон». Ключом к победе стали Далтон Кнехт и Гэйб Винсент»

Мэджик Джонсон прокомментировал победу «Лейкерс».

Команда крупно обыграла исторических соперников из Бостона (117:96).

«Понравилось, как мои «Лейкерс» разбили «Бостон» вчера со счетом 117:96 под предводительством Леброна Джеймса (20 + 14 подборов) и Энтони Дэвиса (24). Ключом к победе стали Далтон Кнехт и Гэйб Винсент, которые набрали 13 и 12 очков со скамейки соответственно.

«Лейкерс» показали 4 четверти по-настоящему хорошего баскетбола на обеих сторонах площадки против «Селтикс», – написал Джонсон в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
logoБостон
logoЛейкерс
logoГэйб Винсент
logoМэджик Джонсон
logoЭнтони Дэвис
logoЛеброн Джеймс
logoДалтон Кнехт
logoНБА
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