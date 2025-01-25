Эксперт Сэм Весени: «Бронни Джеймс прибавляет по ходу сезона»

Эксперт Сэм Весени отметил прогресс Бронни Джеймса.

«Видел, как говорят, что Бронни Джеймс в среднем набирает 23 очка за матч в G-лиге. Это не совсем точно, это без учета выставочных матчей. На данный момент в сезоне он в среднем набирает 16,7 очка за матч при 39,5% с игры, 31,6% из-за дуги и 75,2% с линии штрафных.

Но что важнее, он прибавляет по ходу сезона.

Много тренировок с мячом явно пошли на пользу Бронни. Он стал чувствовать себя с мячом комфортнее, чем когда-либо в карьере. Кроме того, в G-лиге нет защиты, так что осторожнее экстраполируйте эти цифры. Но прогресс хороший.

Ему предстоит еще много работы. Он не готов добиться успеха в НБА . Нужно продолжать совершенствоваться в игре с мячом и продолжать оттачивать броски. Но Бронни провел хороший отрезок, и это приятно», – пишет эксперт The Athletic.