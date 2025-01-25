Бронни Джеймс исполнил шикарный постер-данк в матче Лиги развития НБА
Бронни Джеймс отметился красивым данком.
55-й номер драфта-2024 исполнил постер-данк в матче Лиги развития НБА.
«Саут-Бэй Лейкерс» Джеймса-младшего победили «Рип Сити Ремикс» со счетом 122:110.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Swish Cultures
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