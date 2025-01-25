Карсен Эдвардс признан MVP 23-го тура Евролиги
Карсен Эдвардс – MVP 23-го тура Евролиги.
Разыгрывающий «Баварии» установил личный рекорд результативности в победном матче против «Альбы» (99:84). Эдвардс набрал 34 очка, реализовав 6 из 9 двухочковых, 5 из 13 трехочковых и 7 из 8 штрафных, а также сделал 6 подборов, 6 передач и 1 перехват.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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