Карсен Эдвардс признан MVP 23-го тура Евролиги

Карсен Эдвардс – MVP 23-го тура Евролиги.

Разыгрывающий «Баварии» установил личный рекорд результативности в победном матче против «Альбы» (99:84). Эдвардс набрал 34 очка, реализовав 6 из 9 двухочковых, 5 из 13 трехочковых и 7 из 8 штрафных, а также сделал 6 подборов, 6 передач и 1 перехват.

Эдвардс впервые в карьере признан MVP тура в Евролиге .