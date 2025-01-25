Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»
Два игрока «Олимпиакоса» получили травмы в матче Евролиги с «Фенербахче».
Защитник Лука Вильдоза потянул прямую мышцу живота по ходу встречи, но доиграл до конца из-за проблем с составом у греческого клуба. Аргентинцу предстоит обследование, которое определит степень серьезности повреждения.
Мустафа Фалль сломал мизинец правой руки и пропустил концовку игры, которая завершилась для «Олимпиакоса» домашним поражением (77:87).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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