Лука Вильдоза и Мустафа Фалль получили травмы в матче с «Фенербахче»

Два игрока «Олимпиакоса» получили травмы в матче Евролиги с «Фенербахче».

Защитник Лука Вильдоза потянул прямую мышцу живота по ходу встречи, но доиграл до конца из-за проблем с составом у греческого клуба. Аргентинцу предстоит обследование, которое определит степень серьезности повреждения.

Мустафа Фалль сломал мизинец правой руки и пропустил концовку игры, которая завершилась для «Олимпиакоса » домашним поражением (77:87).