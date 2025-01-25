Шарунас Ясикявичюс обеспокоен будущим Евролиги: «ФИБА или НБА даже не нужно ничего делать»
Шарунас Ясикявичюс выразил обеспокоенность будущим Евролиги.
По словам главного тренера «Фенербахче», внутренние проблемы турнира могут лишь усугубиться на фоне планов НБА и ФИБА по созданию европейского дивизиона заокеанской лиги.
«Я полностью поддерживаю Евролигу, но мы имеет дело с застоем. Я очень беспокоюсь за Евролигу, потому что другим организациям, таким как ФИБА или НБА, даже не нужно ничего делать.
Они просто наблюдают, как Евролига сама стреляет себе в ногу. В Евролиге нет единства и прочих важных вещей.
Евролига должна активизироваться, потому что разрушение всегда идет изнутри», – считает Ясикявичюс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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