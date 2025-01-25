Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»
Шарунас Ясикявичюс отреагировал на разницу по штрафным в матче с «Олимпиакосом».
«Фенербахче» победил «Олимпиакос» в Пирее в рамках Евролиги со счетом 87:77, несмотря на «-24» по количеству подходов к линии (13 против 37).
«У сына скоро день рождения, через пару дней. Мне нужны деньги, чтобы сделать ему хороший подарок», – заявил главный тренер «Фенера».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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