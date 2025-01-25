Шарунас Ясикявичюс о «+24» по штрафным в пользу «Олимпиакоса»: «У сына скоро день рождения, мне нужны деньги»

Шарунас Ясикявичюс отреагировал на разницу по штрафным в матче с «Олимпиакосом».

«Фенербахче » победил «Олимпиакос » в Пирее в рамках Евролиги со счетом 87:77, несмотря на «-24» по количеству подходов к линии (13 против 37).

«У сына скоро день рождения, через пару дней. Мне нужны деньги, чтобы сделать ему хороший подарок», – заявил главный тренер «Фенера».