Джастин Заник: «Драфт-пик «Финикса» 2031 года – один из самых ценных активов на рынке прямо сейчас»
Джастин Заник прокомментировал сделку «Юты».
«Джаз» на неделе обменяли три выбора в 1-м раунде 2025, 2027 и 2029 года на незащищенный драфт-пик «Санз» в 2031.
«По моему мнению, это один из наиболее ценных активов на рынке прямо сейчас», – оценил свою выгоду генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник.
По информации источников, «Финикс» продолжает считать приобретение форварда «Майами» Джимми Батлера своей приоритетной целью. Эксперты неоднозначно оценивают проведенный обмен драфт-пиками с точки зрения влияния на шансы клуба добиться этой сделки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем