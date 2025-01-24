Джастин Заник: «Драфт-пик «Финикса» 2031 года – один из самых ценных активов на рынке прямо сейчас»

Джастин Заник прокомментировал сделку «Юты».

«Джаз» на неделе обменяли три выбора в 1-м раунде 2025, 2027 и 2029 года на незащищенный драфт-пик «Санз» в 2031.

«По моему мнению, это один из наиболее ценных активов на рынке прямо сейчас», – оценил свою выгоду генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник.

По информации источников, «Финикс » продолжает считать приобретение форварда «Майами» Джимми Батлера своей приоритетной целью. Эксперты неоднозначно оценивают проведенный обмен драфт-пиками с точки зрения влияния на шансы клуба добиться этой сделки.