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Джастин Заник: «Драфт-пик «Финикса» 2031 года – один из самых ценных активов на рынке прямо сейчас»

Джастин Заник прокомментировал сделку «Юты».

«Джаз» на неделе обменяли три выбора в 1-м раунде 2025, 2027 и 2029 года на незащищенный драфт-пик «Санз» в 2031.

«По моему мнению, это один из наиболее ценных активов на рынке прямо сейчас», – оценил свою выгоду генеральный менеджер «Юты» Джастин Заник.

По информации источников, «Финикс» продолжает считать приобретение форварда «Майами» Джимми Батлера своей приоритетной целью. Эксперты неоднозначно оценивают проведенный обмен драфт-пиками с точки зрения влияния на шансы клуба добиться этой сделки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЮта
logoДжимми Батлер
logoФиникс
возможные переходы
Джастин Заник
logoНБА
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