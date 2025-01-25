Игорь Вольхин перешел из «Зенита» в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды

«Пари Нижний Новгород» арендовал игрока «Зенита».

Форвард Игорь Вольхин (27 лет, 199 см) перешел в нижегородский клуб.

Вольхин доиграет сезон-24/25 в «Пари НН», а затем вернется в «Зенит », с которым имеет контракт до 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Игорь в 16 матчах набирает 1,9 очка за игру.