Игорь Вольхин перешел из «Зенита» в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды
«Пари Нижний Новгород» арендовал игрока «Зенита».
Форвард Игорь Вольхин (27 лет, 199 см) перешел в нижегородский клуб.
Вольхин доиграет сезон-24/25 в «Пари НН», а затем вернется в «Зенит», с которым имеет контракт до 2026 года.
В нынешнем розыгрыше Лиги ВТБ Игорь в 16 матчах набирает 1,9 очка за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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