Омари Спеллмен покинул «Зенит»
«Зенит» расстался с Омари Спеллменом.
Петербургский клуб объявил о прекращении контракта с тяжелым форвардом по соглашению сторон.
Спеллмен пришел в «Зенит» в июле 2024 года. Вместе с командой форвард стал победителем предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, а также обладателем бронзовых медалей Суперкубка.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Спеллмен сыграл 23 матча, в среднем набирая 10,7 очка, 3,2 подбора, 0,7 передачи, 0,7 блок-шота и 0,6 перехвата при 48,5% из-за дуги (второй показатель в лиге).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем