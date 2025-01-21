Омари Спеллмен покинул «Зенит»

«Зенит» расстался с Омари Спеллменом.

Петербургский клуб объявил о прекращении контракта с тяжелым форвардом по соглашению сторон.

Спеллмен пришел в «Зенит » в июле 2024 года. Вместе с командой форвард стал победителем предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, а также обладателем бронзовых медалей Суперкубка.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Спеллмен сыграл 23 матча, в среднем набирая 10,7 очка, 3,2 подбора, 0,7 передачи, 0,7 блок-шота и 0,6 перехвата при 48,5% из-за дуги (второй показатель в лиге).