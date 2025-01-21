Зак Нуталл заменит Ксавьера Муна в команде «Гости» на Матче звезд Лиги ВТБ
Зак Нуталл получил важный вызов от Лиги ВТБ.
Защитник «Пари Нижнего Новгорода» заменит игрока «Зенита» Ксавьера Муна в команде «Гости» на Матче всех звезд Лиги.
Игрок питерцев не сможет принять участие в Матче звезд из-за травмы колена.
Нуталл в этом сезоне занимает 2-е место в Лиге ВТБ по результативности. В среднем за игру он набирает 17,6 очка, 3,3 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехвата при эффективности 15,3 балла.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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