Зак Нуталл заменит Ксавьера Муна в команде «Гости» на Матче звезд Лиги ВТБ

Зак Нуталл получил важный вызов от Лиги ВТБ.

Защитник «Пари Нижнего Новгорода» заменит игрока «Зенита » Ксавьера Муна в команде «Гости» на Матче всех звезд Лиги.

Игрок питерцев не сможет принять участие в Матче звезд из-за травмы колена.

Нуталл в этом сезоне занимает 2-е место в Лиге ВТБ по результативности. В среднем за игру он набирает 17,6 очка, 3,3 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехвата при эффективности 15,3 балла.