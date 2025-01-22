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Окаро Уайт стал игроком «Зенита»

Окаро Уайт продолжит карьеру в «Зените».

Соглашение с американским тяжелым форвардом (32 года, 203 см) рассчитано до конца сезона-2024/25.

Уайт заменит в составе петербургской команды Омари Спеллмена, контракт с которым был расторгнут вчера по соглашению сторон.

Уайт провел предыдущие два сезона за краснодарский «Локомотив-Кубань». В минувшем сезоне Лиги ВТБ он набирал 11,4 очка, 4,6 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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