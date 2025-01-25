«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина

Зак Лавин может оказаться в «Санз».

По информации инсайдера Марка Стейна, «Финикс » рассматривает вариант обмена защитника Брэдли Била на звезду «Чикаго ».

Потенциальный трейд будет зависеть от того, какими окажутся сделки других клубов перед февральским дедлайном.

Лавин в 40 матчах набирает 24,0 очка, 4,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.