«Финикс» рассматривает вариант обмена Брэдли Била на Зака Лавина
Зак Лавин может оказаться в «Санз».
По информации инсайдера Марка Стейна, «Финикс» рассматривает вариант обмена защитника Брэдли Била на звезду «Чикаго».
Потенциальный трейд будет зависеть от того, какими окажутся сделки других клубов перед февральским дедлайном.
Лавин в 40 матчах набирает 24,0 очка, 4,8 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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