Агент Брэдли Била: «Сообщения об обмене высосаны из пальца»

Марк Бартельстейн отмел информацию о возможном переходе Брэдли Била.

Защитника «Финикса » считали возможным участником четырехстороннего обмена Джимми Батлера .

«Сообщения об этом высосаны из пальца. Бил целиком сконцентрирован на выздоровлении и исправлении ситуации в «Финиксе».

Он усердно работал, чтобы получить право вето, обладающее огромной ценностью. Право контролировать свое будущее невероятно значимо, и мы никогда от него не откажемся.

Но я не буду заявлять, что никогда не появится сделка, которую мы станем рассматривать. В жизни необходимо быть открытым для перспектив. Если появится что-то, что вызовет настоящее воодушевление, мы это обдумаем.

На данный момент не было никаких обсуждений обмена», – заключил агент баскетболиста.