Агент Брэдли Била: «Сообщения об обмене высосаны из пальца»
Марк Бартельстейн отмел информацию о возможном переходе Брэдли Била.
Защитника «Финикса» считали возможным участником четырехстороннего обмена Джимми Батлера.
«Сообщения об этом высосаны из пальца. Бил целиком сконцентрирован на выздоровлении и исправлении ситуации в «Финиксе».
Он усердно работал, чтобы получить право вето, обладающее огромной ценностью. Право контролировать свое будущее невероятно значимо, и мы никогда от него не откажемся.
Но я не буду заявлять, что никогда не появится сделка, которую мы станем рассматривать. В жизни необходимо быть открытым для перспектив. Если появится что-то, что вызовет настоящее воодушевление, мы это обдумаем.
На данный момент не было никаких обсуждений обмена», – заключил агент баскетболиста.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: AZ central
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