Инсайдер Крис Хэйнс: «Милуоки» никак не связан с Брэдли Билом и не интересовался им»

Крис Хэйнс отрицает возможность сделки по Джимми Батлеру с участием «Бакс».

«Мне сообщили, что «Милуоки » не интересовался Брэдли Билом . Более того, какая-либо взаимосвязь между ними отсутствует. Так что если «Финикс » и сможет выменять Джимми Батлера , это будет не с помощью «Бакс», – заявил инсайдер.

Ранее ряд источников сообщал о возможной четырехсторонней сделке по обмену форварда «Майами ».