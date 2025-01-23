Инсайдер Крис Хэйнс: «Милуоки» никак не связан с Брэдли Билом и не интересовался им»
Крис Хэйнс отрицает возможность сделки по Джимми Батлеру с участием «Бакс».
«Мне сообщили, что «Милуоки» не интересовался Брэдли Билом. Более того, какая-либо взаимосвязь между ними отсутствует. Так что если «Финикс» и сможет выменять Джимми Батлера, это будет не с помощью «Бакс», – заявил инсайдер.
Ранее ряд источников сообщал о возможной четырехсторонней сделке по обмену форварда «Майами».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем