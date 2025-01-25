Ив Мисси поставил сверху через Зака Иди
Ив Мисси исполнил данк с сопротивлением 224-сантиметрового центрового.
Бигмен «Нового Орлеана» поставил сверху через новичка «Мемфиса» Зака Иди.
Мисси набрал 10 очков, 5 подборов и 3 передачи, «Пеликанс» уступили со счетом 126:139.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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