Рейтинг новичков НБА. Александр Сарр вышел на 1-е место. Ив Мисси и Джейлен Уэллс – в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Александр Сарр стал первым обладателем награды новичка месяца в «Вашингтоне » со времен Брэдли Била в 2013 году и удачно провел первые матчи 2025 года. 30 очков Джейлена Уэллса в игре против «Сакраменто» позволили ему вернуться в Топ-3.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: