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Рейтинг новичков НБА. Александр Сарр вышел на 1-е место. Ив Мисси и Джейлен Уэллс – в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Александр Сарр стал первым обладателем награды новичка месяца в «Вашингтоне» со времен Брэдли Била в 2013 году и удачно провел первые матчи 2025 года. 30 очков Джейлена Уэллса в игре против «Сакраменто» позволили ему вернуться в Топ-3.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Александр Сарр («Вашингтон», предыдущее место – 2);

  2. Ив Мисси («Новый Орлеан», 1);

  3. Джейлен Уэллс («Мемфис», 5);

  4. Зак Иди («Мемфис», 3);

  5. Стефон КаслСан-Антонио», 4);

  6. Заккари РисашеАтланта», 6);

  7. Тристан да Силва («Орландо», 7);

  8. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);

  9. Райан Данн («Финикс»);

  10. Далтон Кнехт («Лейкерс», 10).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoРайан Данн
logoОрландо
logoФиникс
logoНБА
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoЗак Иди
logoМемфис
logoВашингтон
logoЗаккари Рисаше
logoАлександр Сарр
logoИв Мисси
logoСтефон Касл
Джейлен Уэллс
logoДалтон Кнехт
logoНовый Орлеан
logoТристан да Силва
logoКарлтон Кэррингтон
logoАтланта
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