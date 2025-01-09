Рейтинг новичков НБА. Александр Сарр вышел на 1-е место. Ив Мисси и Джейлен Уэллс – в Топ-3
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Александр Сарр стал первым обладателем награды новичка месяца в «Вашингтоне» со времен Брэдли Била в 2013 году и удачно провел первые матчи 2025 года. 30 очков Джейлена Уэллса в игре против «Сакраменто» позволили ему вернуться в Топ-3.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Александр Сарр («Вашингтон», предыдущее место – 2);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 1);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 5);
Зак Иди («Мемфис», 3);
Стефон Касл («Сан-Антонио», 4);
Заккари Рисаше («Атланта», 6);
Тристан да Силва («Орландо», 7);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8);
Райан Данн («Финикс»);
Далтон Кнехт («Лейкерс», 10).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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