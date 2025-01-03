Рейтинг новичков НБА. Ив Мисси, Александр Сарр и Зак Иди – в тройке лидеров
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
«Большие» заняли все места в первой тройке. В рейтинг вернулся форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт.
Ив Мисси и Александр Сарр стали новичками месяца в своих конференциях в декабре.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Ив Мисси («Новый Орлеан», предыдущее место – 2);
Александр Сарр («Вашингтон», 4);
Зак Иди («Мемфис», 5);
Стефон Касл («Сан-Антонио», 1);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 3);
Заккари Рисаше («Атланта», 6);
Тристан да Силва («Орландо», 8);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7);
Аджай Митчелл («Оклахома», 9);
Далтон Кнехт («Лейкерс»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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