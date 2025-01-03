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Рейтинг новичков НБА. Ив Мисси, Александр Сарр и Зак Иди – в тройке лидеров

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

«Большие» заняли все места в первой тройке. В рейтинг вернулся форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт.

Ив Мисси и Александр Сарр стали новичками месяца в своих конференциях в декабре.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Ив Мисси («Новый Орлеан», предыдущее место – 2);

  2. Александр Сарр («Вашингтон», 4);

  3. Зак Иди («Мемфис», 5);

  4. Стефон КаслСан-Антонио», 1);

  5. Джейлен УэллсМемфис», 3);

  6. Заккари РисашеАтланта», 6);

  7. Тристан да Силва («Орландо», 8);

  8. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 7);

  9. Аджай Митчелл («Оклахома», 9);

  10. Далтон Кнехт («Лейкерс»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Аджай Митчелл
logoОрландо
logoЛейкерс
logoКарлтон Кэррингтон
logoВашингтон
logoДалтон Кнехт
logoНБА
logoСтефон Касл
Джейлен Уэллс
logoТристан да Силва
logoОклахома-Сити
logoЗак Иди
logoЗаккари Рисаше
logoАлександр Сарр
logoСан-Антонио
logoНовый Орлеан
logoИв Мисси
logoАтланта
logoМемфис
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