Рейтинг новичков НБА. Ив Мисси, Александр Сарр и Зак Иди – в тройке лидеров

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

«Большие» заняли все места в первой тройке. В рейтинг вернулся форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт.

Ив Мисси и Александр Сарр стали новичками месяца в своих конференциях в декабре.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: